Зеленський заявив, що втрати України на фронті вп'ятеро менші, ніж у росіян

Про це Зеленський сказав виступаючи через відеозв'язок на конференції Reuters Next, пише Інтерфакс.

Стосовно втрат президент відреагував на слова деяких лідерів, які кажуть, що РФ вчетверо більша.

"Але ви маєте знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні мінімум уп'ятеро менше", - йдеться в заяві Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, російські солдати повинні піти з України і це є реальним способом зупинити війну.

"Насамперед вони мають вийти, тому що це реальний спосіб зупинити війну. Вони мають вийти, і після цього ми можемо розпочати дипломатичну платформу або шлях до того, як закінчити війну", - сказав президент України.