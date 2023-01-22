Про це глава держави написав у телеграмі.

"Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона", - написав Зеленський.

Зазначається, що Зеленський подякував Джонсону за активну підтримку британським політиком України та підкреслив важливість його заяв у Давосі.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Борис Джонсон обговорили кроки, які може здійснити британський політик для допомоги Україні. Також чиновники порадилися щодо підготовки "саміту миру", який планується провести аби реалізувати українську формулу миру.

Зеленський підкреслив необхідність гарантій миру для України.

"Впевнений, що найкращою гарантією для нас було б членство в НАТО. Важливо активно просувати думку про те, що наша держава повинна стати членом Альянсу", – сказав президент.

Окрім того, на прохання Джонсона Володимир Зеленський розповів про ситуацію на передовій та вчергове наголосив на важливості допомоги Україні новою зброєю.

"Росії не допоможе додаткова мобілізація, її армія не має мотивації. Однак нам потрібно більше зброї: танки, літаки, далекобійна ракетна зброя", – додав глава держави.

Також колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю, 22 січня, відвідав Бучу і Бородянку.

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