Зеленського не можна викликати на засідання по "вагнергейту", бо він недоторканий, - Безугла
Парламентська ТСК по "вагнергейту" не буде викликати Зеленського на засідання, бо він особа недоторканна
Про це журналістам заявила голова ТСК, народна депутатка від монобільшості Мар'яна Безугла, передає Еспресо.Tv.
"Якщо говорити про верховного головнокомандувача, то ТСК не має права його викликати, оскільки він є особою недоторканною. Крім того, за результатами опрацювання матеріалів, що мають відношення безпосередньо до справи оперативного листування та інших документів, які показують конкретні дії і конкретне прийняття рішень, в нас не виникало потреби", – говорить Безугла.
Нагадаємо, від початку скандалу в Офісі президента неодноразово заперечували саме існування операції із захоплення "вагнерівців".
Голова ТСК заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі країн-партнерів
- Нагадаємо, що раніше Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі".
- Андрій Парубій заявив, що парламентська ТСК мала викликати Єрмака і Зеленського для пояснень по "вагнергейту".
- Голова ТСК заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі країн-партнерів.
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