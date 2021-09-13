Зеленського не можна викликати на засідання по "вагнергейту", бо він недоторканий, - Безугла

Про це журналістам заявила голова ТСК, народна депутатка від монобільшості Мар'яна Безугла, передає Еспресо.Tv.



"Якщо говорити про верховного головнокомандувача, то ТСК не має права його викликати, оскільки він є особою недоторканною. Крім того, за результатами опрацювання матеріалів, що мають відношення безпосередньо до справи оперативного листування та інших документів, які показують конкретні дії і конкретне прийняття рішень, в нас не виникало потреби", – говорить Безугла.



Нагадаємо, від початку скандалу в Офісі президента неодноразово заперечували саме існування операції із захоплення "вагнерівців".



Голова ТСК заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі країн-партнерів

Нагадаємо, що раніше Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі".

Андрій Парубій заявив, що парламентська ТСК мала викликати Єрмака і Зеленського для пояснень по "вагнергейту".

Голова ТСК заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі країн-партнерів.

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