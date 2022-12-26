Зеленського запросили до Литви на церемонію вручення премії Свободи у січні
Сейм Литви надіслав президентові України Володимиру Зеленському запрошення на церемонію вручення премії Свободи, яка відбудеться у січні 2023 року
Про це повідомляє LRT.
Сейм заснував премію Свободи для відзначення за внески у вільне самовизначення та суверенітет народів Центральної та Східної Європи. Її вручають щорічно на урочистому засіданні Сейму 13 січня - у День захисників свободи Литви.
На початку грудня стало відомо, що цьогоріч премію вирішили вручити президентові України Володимиру Зеленському.
"Ми вже надіслали офіційне запрошення і подивимося, яким буде рішення. Проте, вочевидь, очікувати його приїзду - не дуже реалістично", - прокоментувала спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.
- 21 грудня у Вашингтоні Зеленський і Байден провели зустріч у Білому домі. Це був перший закордонний візит президента України з початку повномасштабного вторгнення РФ. На зворотньому шляху Зеленський зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою.
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