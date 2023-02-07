Землетрус у Туреччині: вдалося знайти шістьох українців, які не виходили на зв'язок
Українське посольство змогло відшукати шістьох українців, з якими було втрачено зв'язок після землетрусу в Туреччині
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Він зазначив, що стан знайдених громадян України задовільний. Наразі для їхнього життя загроз немає. Утім житло частини з них зруйноване, тож вони оселилися в турецьких родичів. Консул підтримує з ними зв'язок.
Також Ніколенко заявив про збільшення загальної кількості звернень про громадян у зоні землетрусу, зв'язок із якими відсутній. Наразі кількість звернень складає 27. Українське посольство разом із турецькими рятувальниками намагаються встановити місця їхнього перебування.
Наголошують, що інформації про наявність українців серед жертв стихійного лиха немає.
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 бала та о 13.24 – 7,6 бала). Згодом повідомили, що кількість загиблих унаслідок землетрусу в країнах зросла до понад 4,2 тис. людей.
- За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу.
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