Землетрус у Туреччині: вдалося знайти шістьох українців, які не виходили на зв'язок

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що стан знайдених громадян України задовільний. Наразі для їхнього життя загроз немає. Утім житло частини з них зруйноване, тож вони оселилися в турецьких родичів. Консул підтримує з ними зв'язок.

Також Ніколенко заявив про збільшення загальної кількості звернень про громадян у зоні землетрусу, зв'язок із якими відсутній. Наразі кількість звернень складає 27. Українське посольство разом із турецькими рятувальниками намагаються встановити місця їхнього перебування.

Наголошують, що інформації про наявність українців серед жертв стихійного лиха немає.