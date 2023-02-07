Землетрус в Туреччині: шість українців поранено, - журналістка

Про це в ефірі Еспресо заявила власна кореспондентка Укрінформу в Туреччині Ольга Будник.

"Загалом до посольства надійшло 43 звернення про втрату зв'язку з громадянами України. Посольство України в Туреччині розшукало уже 18 українців, вони не виходили на зв'язок після землетрусу. Встановлено факти поранення шести громадян. Інформації про загиблих наразі немає.У зоні лиха є перебої з мобільним покриттям, ми маємо надію, що всі кого шукають, - вийдуть на зв'язок", - розповіла вона.