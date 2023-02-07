Землетрус в Туреччині: шість українців поранено, - журналістка
Внаслідок землетрусів у Туреччині поранено шість громадян України - інформації про загиблих наразі немає
Про це в ефірі Еспресо заявила власна кореспондентка Укрінформу в Туреччині Ольга Будник.
"Загалом до посольства надійшло 43 звернення про втрату зв'язку з громадянами України. Посольство України в Туреччині розшукало уже 18 українців, вони не виходили на зв'язок після землетрусу. Встановлено факти поранення шести громадян. Інформації про загиблих наразі немає.У зоні лиха є перебої з мобільним покриттям, ми маємо надію, що всі кого шукають, - вийдуть на зв'язок", - розповіла вона.
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04:17 за місцевим часом – 7,7 бала та о 13:24 – 7,6 бала). Згодом повідомили, що кількість загиблих унаслідок землетрусу в країнах зросла до понад 4,2 тис. людей.
- За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
- Раніше українське посольство змогло відшукати дев'ятьох українців, з якими було втрачено зв'язок після землетрусу в Туреччині.
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