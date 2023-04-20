Зернова криза: так виглядає відповідальний уряд
Це не про нас — це власне про них. В цієї медалі два боки
Перше — так виглядає протекціонізм. Їхні власні фермери обурились і поскаржились, що імпорт дешевшої української продукції нищить демпінгом їхні виробництва — і уряди негайно відреагували. Бо власне забезпечення продуктами — це важливий складник нацбезпеки (тим більше в умовах погроз Третьою світовою від божевільних з боліт). Отже, успішні агровиробництва — важливий складник нацбезпеки. І європейські урядовці (так, на відміну від наших, на жаль) це знають та мають політичну волю дотримуватись цього принципу, оперативно реагувати на виклики.
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Успішні агровиробництва — важливий складник нацбезпеки. І європейські урядовці (так, на відміну від наших, на жаль) це знають та мають політичну волю дотримуватись цього принципу, оперативно реагувати на виклики
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Друге — в Європі теж є спекуляції. Бо це їхні перекупники й власники торгових мереж зорієнтувались, що недорога продукція з України може не тільки транзитом переправлятись до третіх країн — її можна напряму і собі імпортувати та мати свою вигоду. Тобто, це за фактом, проблема їхніх фермерів і агровиробників та їхніх же посередницьких та торгових бізнесів, котрі вирішили впіймати власну вигоду і не переймались долею власних фермерів. І забороною імпорту країни ЄС розбирались не з Україною і нашими виробниками, а з власними спекулянтами.
Підсумок: транзит вже відновлюється (але саме як транзит). А нам лишається хіба заздрити рівню відповідальності їхніх урядів і оперативності реагування.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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