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Зерновим коридором з України вивезли 15 мільйонів тонн агропродукції

25 грудня, 2022 неділя
23:06
Світ на фото: зернове судно

З 1 серпня до 25 грудня з портів України вдалося вивезти 585 суховантажів. Загалом "зерновим коридором" транспортовано понад 15 мільйонів тонн агропродукції

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на міністра транспорту та інфраструктури Туреччини Аділя Караїсмаїлоглу.

"З 1 серпня до 25 грудня з портів України відбули 585 суховантажів. Усього "зерновим коридором" транспортовано 15 млн 80 тис. тонн 13 різновидів агропродукції.

Міністр зазначив, що в турецькі порти прибуло 171 суховантажне судно.

"У Туреччину поставили 15 відсотків усієї вивезеної по "зерновому коридору" продукції. До країн Африки відправили 12 відсотків, Азії – 29 відсотків, Європи – 44 відсотки", - сказав він.

Крім того, Караїсмаїлоглу додав, що "зернова угода" про постачання агропродукції з портів України - результат активної дипломатії президента Туреччини Реджепа Ердогана.

  • 17 листопада у Стамбулі ухвалили рішення про продовження "зернової угоди" на 120 днів. Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.
  • Станом на 14 грудня було відомо, що з портів вийшло чотири судна з 69,5 тис. тонн української продукції для Азії, проте в Босфорі РФ реєструє не більше 3 суден в день, у зв'язку з цим 81 судно очікує в черзі на перевірку

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Новини
Туреччина
зерно
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