Про це повідомляє Anadolu з посиланням на міністра транспорту та інфраструктури Туреччини Аділя Караїсмаїлоглу.

"З 1 серпня до 25 грудня з портів України відбули 585 суховантажів. Усього "зерновим коридором" транспортовано 15 млн 80 тис. тонн 13 різновидів агропродукції.

Міністр зазначив, що в турецькі порти прибуло 171 суховантажне судно.

"У Туреччину поставили 15 відсотків усієї вивезеної по "зерновому коридору" продукції. До країн Африки відправили 12 відсотків, Азії – 29 відсотків, Європи – 44 відсотки", - сказав він.

Крім того, Караїсмаїлоглу додав, що "зернова угода" про постачання агропродукції з портів України - результат активної дипломатії президента Туреччини Реджепа Ердогана.

17 листопада у Стамбулі ухвалили рішення про продовження "зернової угоди" на 120 днів. Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

Станом на 14 грудня було відомо, що з портів вийшло чотири судна з 69,5 тис. тонн української продукції для Азії, проте в Босфорі РФ реєструє не більше 3 суден в день, у зв'язку з цим 81 судно очікує в черзі на перевірку

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