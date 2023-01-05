"Зерновий коридор": У Босфорі внаслідок гальмування російської інспекції утворилася черга з понад сотні суден
Міністерство інфраструктури України заявило, що російська інспекція у Босфорі гальмує "зерновий коридор". Внаслідок цього утворилася черга, прохід очікують 102 судна
Про це інформують в Мінінфраструктури.
"У Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 102 судна. Російська сторона продовжує гальмувати інспекції під будь-якими приводами, обмежуючи експорт української агропродукції на світові ринки", - пише пресслужба.
Також повідомляється, що з портів Одещини 6 суден експортували 355 тис. тонн української агропродукції. Нині ще 13 кораблів завантажують 282 тис. тонн товарів.
"Порти готуються прийняти ще 6 суден, які рухаються "зерновим коридором", - наголошують у відомстві.
Загалом з 1 серпня з портів Одеси вийшли 626 кораблів, які експортували 16,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
- У листопаді 2022 року стало відомо, що Росія вивезла з тимчасово окупованого Старобільська Луганської області 900 тонн зерна.
- Станом на 28 грудня 2022 року через гальмування інспекції Росії, що перешкоджає роботі "зернового коридору" в Босфорі черга в понад 90 суден, вантажовласники мають мільйонні збитки.
- За святкові вихідні з портів України вийшло 9 суден, на бортах яких експортували 432 тис. тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
- Минулого року аграрії засіяли понад 90% полів підконтрольних Україні, попри повномасштабну війну РФ. Урожай повністю, або частково зібрали.
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