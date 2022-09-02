МВС назвало цифри вбитих і поранених росіянами цивільних українців
З початку повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів в Україні загинуло понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисячі дістали поранень
Про це заявив перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Від початку війни ми зафіксували понад 22 тисячі обстрілів. Такими обстрілами уражено понад 24 тисяч цивільних об’єктів. Як я вже говорив, у 90% випадків ці обстріли влучають саме по цивільних цілях", - заявив чиновник.
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"Я хочу наголосити, що обстріли забирають життя мирних людей – і вже кількість мирних жителів, що загинули під час цієї війни перебільшує 7 тисяч осіб. І ще 5 з половиною тисяч мирних жителів травмовано", - сказав Єнін.
21 липня "Гончаренко центри" створили Меморіал цивільних жертв російсько-української війни.
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