Жеваго: Із жодним суддею Верховного Суду я не зустрічався навіть випадково

Про це Жеваго заявив у інтерв'ю Forbes.

За його словами, він не мав контактів з жодним суддею Верховного Суду з 2019 року, коли працював у комітеті Верховної Ради з правових питань.

"Відповідаю зі стовідсотковою навіть не ймовірністю, а гарантією. Я не знаю жодного суддю Верховного Суду. Із жодним суддею Верховного Суду я не зустрічався навіть випадково, починаючи з 2019 року. Чому 2019-го? До 2019 року я був народним депутатом і працював у комітеті Верховної Ради з правових питань. І, безумовно, ми там розглядали кандидатів на різні щаблі суддівства, тому випадкові зустрічі могли бути. Але ці судді… я навіть не знаю, яка їхня доля, чи вони професійно зростали, чи стали суддями Верховного Суду, чи не стали", - розповів Жеваго.

Він також заявив, що ніколи сам на сам особисто не спілкувався Олегом Грецьким, який є керуючим партнером юрфірми "Горецький та Партнери".

"Підтверджую, що "Горецький та Партнери" працювала для Полтавського і Єристівського ГЗК з 2019 року. Вона отримує гроші відповідно до контрактів, які укладала із цими ГЗК протягом останніх чотирьох-п’яти років. Вона щось вигравала, програвала, і навіть сьогодні ця компанія веде дві справи, які жодного відношення до цієї справи Верховного Суду не мають. Вона веде справи в Апеляційному суді міста Львова, а також у Київському чи Полтавському апеляційному суді.

Я не знаю, де саме, але мені доповіли наші юристи, що це дві справи. Я міг спілкуватися з ним так само, за допомогою компʼютера, за участі наших юристів. Я не маю телефона цієї людини, не маю її електронної адреси, ніколи з цією людиною сам на сам особисто не спілкувався", - наголосив Жеваго.