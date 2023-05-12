"Жирона" Циганкова підготувала бюджет для трансферу відомого футболіста з Польщі
Нападник німецької "Герти" Кшиштоф Пйонтек близький до трансферу в іспанську "Жирону"
Про це повідомляє журналіст Роберто Гарсія Леон.
За інформацією джерела, "Жирона" підготувала 6 млн євро, щоб оформити трансфер Кшиштофа Пйонтека.
У цьому сезоні поляк грає на правах оренди за "Салернітану", а "Герта" не розраховує на форварда, тому перехід виглядає цілком ймовірним.
За свою кар'єру 27-річний Пйонтек встиг пограти за італійські "Мілан", "Дженоа" та "Фіорентину". Під час гри у "россонері" поляка називали новим Шевченком, але в останні роки кар'єра нападника пішла на спад.
У цьому сезоні Кшиштоф Пйонтек провів 29 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти.
У "Жироні" грає українець Віктор Циганков.
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