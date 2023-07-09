"Жирона" знайшла у Франції конкурента для Циганкова

Про це повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у трансфері Савіо зацікавлена не тільки "Жирона", але й нідерландський ПСВ, італійська "Рома" та португальська "Рома".

Минулий сезон 19-річний Савіо провів на правах оренди саме у ПСВ, де він зіграв 8 матчів і віддав 2 гольові передачі.

"Труа", за який грає Савіо, як і "Жирона" входять в один спортивний холдинг - City Football Group. Туди також входить "Манчестер Сіті".

Савіо грає на позиції правого вінгера. Якщо "Жирона" підпише бразильця, то він конкуруватиме з українцем Віктором Циганковим.