"Жирона" знайшла у Франції конкурента для Циганкова
Іспанська "Жирона" зацікавлена в оренді вінгера французького "Труа" Савіо
Про це повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у трансфері Савіо зацікавлена не тільки "Жирона", але й нідерландський ПСВ, італійська "Рома" та португальська "Рома".
Минулий сезон 19-річний Савіо провів на правах оренди саме у ПСВ, де він зіграв 8 матчів і віддав 2 гольові передачі.
"Труа", за який грає Савіо, як і "Жирона" входять в один спортивний холдинг - City Football Group. Туди також входить "Манчестер Сіті".
Савіо грає на позиції правого вінгера. Якщо "Жирона" підпише бразильця, то він конкуруватиме з українцем Віктором Циганковим.
- Взимку 2023 року Віктор Циганков став гравцем іспанської "Жирони".
- Українець зіграв за "Жирону" 19 матчів, забив 3 голи та віддав 6 асистів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе