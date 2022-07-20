Жителі Авдіївки не покидають місто, адже за 8 років війни звикли до вибухів, - боєць ТрО Фірсов
Боєць Територіальної оборони Єгор Фірсов розповів, що жителі Авдіївки відмовляються покидати місто, адже звикли до вибухів за 8 років війни Росії проти України
Військовий медик поділився деталями в етері Еспресо.
"Одна з причин, чому люди не хочуть покидати Авдіївку на Донеччині, - вони звикли до вибухів. Вони в цій фазі війни живуть не 5-й місяць, а 8 років. Тому, коли вибухало, стріляли, вони банально звикли", - зазначив Фірсов.
Боєць ТрО додав, що людей важко вивезти з Авдіївки ще тому, що туди відмовляються їхати.
"Людей зараз важко забирати, адже жоден водій умовного мікроавтобуса не захоче їхати в Авдіївку. Є люди, які заїжджають - військові, військово-цивільна адміністрація, медики, але проблема в тому, що люди не хочуть їхати", - зауважив Єгор Фірсов.
- 19 липня речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко заявила, що на Донеччині вся лінія розмежування від Вугледара до Сіверська є полем бою.
- На Донеччині 19 липня росіяни обстріляли 56 цивільних об'єктів у 15 містах і селах, убили 5 мирних мешканців, поранили ще 16.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.79
Купівля 35.79Продаж 36.78
-
EUR
Купівля 36.1Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе