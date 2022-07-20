Військовий медик поділився деталями в етері Еспресо.

"Одна з причин, чому люди не хочуть покидати Авдіївку на Донеччині, - вони звикли до вибухів. Вони в цій фазі війни живуть не 5-й місяць, а 8 років. Тому, коли вибухало, стріляли, вони банально звикли", - зазначив Фірсов.

Боєць ТрО додав, що людей важко вивезти з Авдіївки ще тому, що туди відмовляються їхати.

"Людей зараз важко забирати, адже жоден водій умовного мікроавтобуса не захоче їхати в Авдіївку. Є люди, які заїжджають - військові, військово-цивільна адміністрація, медики, але проблема в тому, що люди не хочуть їхати", - зауважив Єгор Фірсов.

19 липня речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко заявила, що на Донеччині вся лінія розмежування від Вугледара до Сіверська є полем бою.

На Донеччині 19 липня росіяни обстріляли 56 цивільних об'єктів у 15 містах і селах, убили 5 мирних мешканців, поранили ще 16.

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