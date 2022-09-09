Про це інформує в телеграмі ОВА Київщини.

"Сьогодні, 9 вересня, на території Димерської громади Вишгородського району заплановані роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Жителів Київської області попереджають про можливі звуки вибухів: "Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам".

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