Жителі Київщини 9 вересня можуть почути вибухи: ОВА попередила про утилізацію боєприпасів
На Київщині попередили про заплановану утилізацію російських мін та боєприпасів. Жителі регіону можуть чути вибухи
Про це інформує в телеграмі ОВА Київщини.
"Сьогодні, 9 вересня, на території Димерської громади Вишгородського району заплановані роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Жителів Київської області попереджають про можливі звуки вибухів: "Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам".
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