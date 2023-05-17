Жителі ТОТ, які примусово отримали паспорт РФ є не злочинцями, а жертвами, - Лубінець
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях та були змушені отримати паспорт РФ, не є злочинцями. У більшості випадків отримання паспорта країни-агресора є вимушеним кроком
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
За його словами, до посадовців усе частіше надходять від громадян звернення, пов’язані з примусовою паспортизацією на тимчасово окупованих Росією територіях України. Користуючись вразливим становищем українців, ворог примушує їх оформляти громадянство РФ.
"Одне із таких звернень – від пані Людмили. Її батьки все життя прожили в Херсонській області. Їхній мир та спокій зруйнувало нищівне вторгнення російських військ. Родина не полишала рідний дім, доки постійні обстріли з боку країни-терориста не стали загрожувати їхньому життю. Але окупаційна влада зробила неможливим виїзд з тимчасово окупованої території без наявності російського паспорта", - написав Лубінець.
Він зазначив, що протиправні дії окупаційних органів щодо примусової автоматичної паспортизації, є негуманними й такими, що суперечать принципам поводження з цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях, зокрема, встановленим положенням Четвертої Женевської конвенції.
"У більшості випадків отримання псевдопаспорта країни-агресора є вимушеним кроком, коли йдеться про збереження життя та здоров’я особи або членів родини і використовується для виїзду з тимчасово окупованої території через треті країни", - повідомив Лубінець.
Омбудсмен наголосив, що особи, які змушені отримувати паспорт РФ за таких обставин, не можуть вважатися злочинцями, радше – жертвами злочину.
- Окупаційна адміністрація Луганської області закликала місцеві організації та підприємства надати інформацію про заходи примусової паспортизації населення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.19
Купівля 37.19Продаж 37.76
-
EUR
Купівля 40.41Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе