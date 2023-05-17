Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, до посадовців усе частіше надходять від громадян звернення, пов’язані з примусовою паспортизацією на тимчасово окупованих Росією територіях України. Користуючись вразливим становищем українців, ворог примушує їх оформляти громадянство РФ.

"Одне із таких звернень – від пані Людмили. Її батьки все життя прожили в Херсонській області. Їхній мир та спокій зруйнувало нищівне вторгнення російських військ. Родина не полишала рідний дім, доки постійні обстріли з боку країни-терориста не стали загрожувати їхньому життю. Але окупаційна влада зробила неможливим виїзд з тимчасово окупованої території без наявності російського паспорта", - написав Лубінець.

Він зазначив, що протиправні дії окупаційних органів щодо примусової автоматичної паспортизації, є негуманними й такими, що суперечать принципам поводження з цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях, зокрема, встановленим положенням Четвертої Женевської конвенції.



"У більшості випадків отримання псевдопаспорта країни-агресора є вимушеним кроком, коли йдеться про збереження життя та здоров’я особи або членів родини і використовується для виїзду з тимчасово окупованої території через треті країни", - повідомив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що особи, які змушені отримувати паспорт РФ за таких обставин, не можуть вважатися злочинцями, радше – жертвами злочину.