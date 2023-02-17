Жителів окупованої Луганщини змушують здавати кров для російських солдат, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація Луганщини продовжує перепрофільовувати медичні заклади на військові шпиталі. Все більше лікарень закриті для цивільних й обслуговують лише російських солдатів. Аби надавати безпечні послуги російським солдатам окупанти звозять до ТОТ медичні бригади з РФ", - пишуть у ЦНС.

Місцеві також розповіли, що працівників бюджетних установ змушують терміново здавати кров на потребу російської армії.