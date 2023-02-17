Жителів окупованої Луганщини змушують здавати кров для російських солдат, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни змушують медичну систему працювати на армію
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупаційна адміністрація Луганщини продовжує перепрофільовувати медичні заклади на військові шпиталі. Все більше лікарень закриті для цивільних й обслуговують лише російських солдатів. Аби надавати безпечні послуги російським солдатам окупанти звозять до ТОТ медичні бригади з РФ", - пишуть у ЦНС.
Місцеві також розповіли, що працівників бюджетних установ змушують терміново здавати кров на потребу російської армії.
- Втрати російської армії можуть становити до 2 тис. військових на кожен 100 ярдів (91 метр), зайнятих внаслідок наступу на Сході України.
- 16 лютого повідомлялось, що жителі тимчасово окупованого Маріуполя змушені допомагати російським військовим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе