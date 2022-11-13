Жителів визволеної частини Херсонщини просять евакуюватися до безпечніших куточків України
Голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич зазначив, що на правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів
Про це він повідомив у telegram.
"Також підлі вороги перед втечею завдали серйозних руйнувань нашій критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання", - йдеться у повідомленні.
Громадян закликали евакуюватися до безпечніших регіонів.
"Жителі Херсонщини, прошу поставитися до цього максимально серйозно, бережіть себе, ви усі потрібні Україні! Вся Херсонщина неодмінно буде вільною і ми всі обов’язково повернемося додому", - йдеться в дописі.
- Протягом 13 -18 листопада включно, на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту.
- 13 листопада у Херсоні застерегли не збиратися в людних місцях через ризик мінування.
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