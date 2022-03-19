Жителя Херсону підозрюють у державній зраді через створення псевдооргану влади

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканцю міста Херсона у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України), передає "Еспресо. TV".

"Зібрання проводилося для переконання мешканців області у тому, що українська влада більше не керує регіоном. Також на ньому лунали заклики до підтримки окупації РФ. Такими діями завдано шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться у повідомленні.

За вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

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