"Жодних гостей та святкувань не було": Єрмак про поїздку в Гуту із Зеленським

Про це Єрмак сказав у інтерв'ю РБК-Україна.



"Жодних святкувань не було, не планувалося і не могло бути. І вся техніка використовувалася виключно в рамках закону”, - сказав Єрмак.



Очільник ОПУ завив, що разом із президентом Володимиром їздив до Гути, щоб вивчити локацію, де 21-22 грудня має відбуватися великий дипломатичний форум до 30-річчя української дипломатії.



“У п'ятницю ми туди полетіли. Туди ж приїхав, повертаючись з відрядження, пан Чернишов. У суботу я особисто пропрацював там пів дня. Далі, як би дивно це не звучало, у свій день народження, я встав о п'ятій ранку, о шостій ми виїхали в Івано-Франківськ, о сьомій вилетіли до Києва. У неділю проходили заходи, пов'язані з Днем Гідності та Свободи, потім була зустріч з нашими військовими, потім президент їх нагороджував. Увечері ми ще раз полетіли, тому що президент планував забрати сім'ю. А в понеділок ми були на роботі. Ось і все”, - сказав Єврмак.



Очільник ОПУ також відповів на претензії щодо використання вертольотів ДСНС для поїздки на держдачу.



"Соромно сказати - літак зламався. Потім президенту доповіли, що вертоліт теж вийшов із ладу. Тому летіли ми туди на військовому вертольоті. Є певний протокол безпеки, хоча президент і бореться з надмірними заходами”, - сказав Єрмак.



За словами голови ОПУ, згідно з протоколом, коли стається така ситуація, використовують вертоліт супроводу.



"Це єдина причина залучення борту ДСНС. Президент ніколи не літає приватними літаками, користується тільки державними. А якщо я сам лечу у відрядження, то користуюся звичайними рейсовими літаками", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, журналісти "Української правди" повідомили, що Володимир Зеленський літав святкувати 50-річчя голови Офісу президента Андрія Єрмака на державній дачі в Карпатах 19, 20, 21 і 22 листопада (за даними розслідувачів, у неділю глава держави відбув у Києв, а потім того ж дня повернувся в Гуту). Журналісти вважають, що президент та його гості ймовірно пересувалися до місця святкування на гелікоптері ДСНС, а святкування тривало 4 дні.

25 листопада Офіс президента і Андрій Єрмак відповіли на розслідування, заявивши, що Зеленський був у резиденції в Гуті. Чи був із ним голова Офісу президента - в ОПУ не вказали.

26 листопада під час пресмарафону Зеленський заявив, що очільник ОПУ Андрій Єрмак був разом із ним на держдачі у Гуті Івано-Франківської області, але не святкував свого дня народження.