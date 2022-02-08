Жодних рішень без України: Кулеба обговорив деескалацію агресії РФ із очільником МЗС Франції Ле Дріаном

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.



"Дмитро Кулеба подякував французькому колезі за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України на тлі агресивних дій Російської Федерації, а також активні посередницькі зусилля Франції задля пошуку політико-дипломатичного вирішення російсько-українського збройного конфлікту, насамперед у рамках Нормандського формату. Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відданість Франції принципу "Жодних рішень щодо України без України" та наголосив на суверенному праві України, як і будь-якої іншої держави, самостійно визначати власне майбутнє", - йдеться у повідомленні.



Дипломати обговорили шляхи деескалації агресії з боку РФ та активізацію політичного врегулювання, зокрема у Нормандському форматі, та погодилися, що важливим кроком має стати відведення російських військ кордону та з тимчасово окупованих територій України.



"Співрозмовники наголосили, що нова хвиля агресії проти України матиме для Росії безпрецедентно жорсткі наслідки. Глави МЗС приділили особливу увагу зміцненню обороноздатності України, а також забезпеченню її економічної та фінансової стабільності. Дмитро Кулеба запросив французьку сторону взяти участь на високому рівні в парламентському саміті Кримської платформи у серпні", - повідомляє МЗС України.



Крім того, х нагоди 350-річчя від дня народження гетьмана України Пилипа Орлика, що відзначатиметься восени, міністри домовилися організувати в жовтні в Національному музеї "Гетьманська столиця" у Батурині виставку оригіналу щоденника Пилипа Орлика "Діаріуш" (1720-1733 рр.), який зберігає очолюване Ле Дріаном відомство.



"Я вдячний своєму колезі Жан Іву Ле Дріану за готовність спільно працювати над експозицією в Україні оригіналу подорожнього щоденника нашого легендарного Гетьмана Пилипа Орлика. Рід Орликів зв'язує Україну та Францію міцними історичними зв'язками, оскільки син Гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття. Сподіваюся, що восени унікальний щоденник українського гетьмана вперше за майже 300 років після створення прибуде до незалежної та суверенної Української держави. Це буде історична подія для України", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 8 лютого в Києві зустрілися президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон. Вони обговорили врегулювання війни з РФ і підписали низку домовленостей про співробітництво України та Франції.