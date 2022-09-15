Жодний бункер не захистить воєнних злочинців, - Резніков попередив Путіна

Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Міністр виклав у мережу фото президента Володимира Зеленського у зоні бойових дій. Колаж доповнено фотографією російського диктатора Володимира Путіна, який спілкується з підлеглими та представниками інших країн традиційно за довгим столом, дотримуючись дистанції в кілька метрів.

"Жодне "глибоке занепокоєння" Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги. Жодний бункер, яким би глибоким він не був, не захистить від покарання російських воєнних злочинців", – заявив Резніков.

Подоляк назвав перелік зброї, необхідної Україні для швидкої перемоги над Росією.

14 вересня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що контрнаступом України розпочалася нова фаза війни, а Кремль веде безнадійну битву на тлі санкційного тиску з боку Заходу, що надалі триватиме.

Ексмаршал ВПС Великої Британії Едвард Стрингер вважає, що все закінчиться до Різдва, але зараз, можливо, станеться крах російських збройних сил.

Генштаб ЗСУ у зведенні за 14 вересня повідомляє, що російський агресор намагається врятувати свої засоби ППО та евакуює воєнну техніку вглиб окупованих територій та з України.