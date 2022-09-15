Жодний бункер не захистить воєнних злочинців, - Резніков попередив Путіна
Ніщо не зупинить українців на шляху до перемоги, а бункер не врятує від покарання російських воєнних злочинців
Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
Міністр виклав у мережу фото президента Володимира Зеленського у зоні бойових дій. Колаж доповнено фотографією російського диктатора Володимира Путіна, який спілкується з підлеглими та представниками інших країн традиційно за довгим столом, дотримуючись дистанції в кілька метрів.
"Жодне "глибоке занепокоєння" Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги. Жодний бункер, яким би глибоким він не був, не захистить від покарання російських воєнних злочинців", – заявив Резніков.
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