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Головна Суспільство "Жодного разу не бачив і не спілкувався". Сергій Притула розповів, чи впливатиме на його майбутню партію олігарх Пінчук

"Жодного разу не бачив і не спілкувався". Сергій Притула розповів, чи впливатиме на його майбутню партію олігарх Пінчук

10 січня, 2022 понедiлок
17:27
Суспільство Сергій Притула

Створювати свою партію Сергій Притула буде без грошей олігархів, а на його політичні плани не впливає жоден бізнесмен. Презентувати партію Сергій Притула обіцяє навесні 2022 року

Про це політик, волонтер розповів в програмі "Суботнє інтерв’ю" на Радіо Свобода. 

Притула переконує, Віктор Пінчук не впливає на формування партії. Бізнесмен є власником медіахолдингу StarlightMedia, на двох каналах якого Притула вже багато років веде телевізійні проєкти (Новий канал та СТБ — ред.). 

"Я думаю, що пан Пінчук буде триматися від політичної сили Притули якомога далі. Тому що у травні набуде чинності закон про деолігархізацію. І будуть сформовані списки тих людей, які потрапляють під це визначення. І там є кілька пунктів, які унеможливлюють будь-яку співпрацю (в теорії, звичайно) олігарха і якогось політика", – вважає Сергій Притула.

Політик розповів, що навіть замовив юридичну експертизу, чи не перешкоджає робота на телеканалі Віктора Пінчука його політичним планам. Урешті, за висновком фахових юристів конфлікту інтересів немає.

Зі слів Притули, він не знайомий з Віктором Пінчуком і за 14 років  роботи на каналах його холдингу StarlightMedia він жодного разу не бачився і не спілкувався з бізнесменом.

"Це людина з іншої орбіти. І тому мені зараз достатньо просто займатися політичною діяльністю. Тому що я абсолютно рівновіддалений від Пінчука, від Коломойського, від Фірташа, від Ахметова. Цих людей немає в моїй системі координат", – зауважив Сергій Притула.

Натомість гроші на партію Сергій Притула отримуватиме від підприємців з українського ІТ-сектору. Зі слів політика, це "люди, які займаються чесним бізнесом, який вони створили з нуля". Вони готові вкластися у розвиток майбутньої партії.

політика
Сергій Притула
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