"Жодного разу не стріляв, тільки бігав і ховався від української артилерії": російський найманець, який здався в полон
Російський найманець, який пройшов так звану "контртерористичну операцію РФ" у Дагестані, у боях на сході України витримав лише 2 тижні
Про це повідомляє СБУ.
"ЗСУ так люто нищать рашистів, що навіть досвідчені найманці з РФ довго тут не витримують", - пишуть у відомстві.
"Коли потрапили до Попасної, як далі поїхали, – офігіли… Війна, скажімо, іншого покоління... Тобто, артилерія працює, а автомат в автомат – такого немає. Я встиг за 2 тижні служби помітити: здебільшого – бігаєш, ховаєшся від артилерії. Дуже багато переляканих", - розповів про свої "враження" російський найманець, який здався у полон ЗСУ.
У СБУ нагадали номер гарячої лінії за яким окупанти можуть здаватися у полон.
"Тим загарбникам, хто опинився не на тій війні, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон, зберегти своє життя і, зрештою, повернутися додому", - додають у відомстві.
- Нагадаємо, контррозвідка СБУ знищила російський танк і 15 окупантів за допомогою дрона
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.95
Купівля 37.95Продаж 39.05
-
EUR
Купівля 38.21Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе