"Жодного разу не стріляв, тільки бігав і ховався від української артилерії": російський найманець, який здався в полон

Про це повідомляє СБУ.

"ЗСУ так люто нищать рашистів, що навіть досвідчені найманці з РФ довго тут не витримують", - пишуть у відомстві.

"Коли потрапили до Попасної, як далі поїхали, – офігіли… Війна, скажімо, іншого покоління... Тобто, артилерія працює, а автомат в автомат – такого немає. Я встиг за 2 тижні служби помітити: здебільшого – бігаєш, ховаєшся від артилерії. Дуже багато переляканих", - розповів про свої "враження" російський найманець, який здався у полон ЗСУ.

У СБУ нагадали номер гарячої лінії за яким окупанти можуть здаватися у полон.

"Тим загарбникам, хто опинився не на тій війні, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон, зберегти своє життя і, зрештою, повернутися додому", - додають у відомстві.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ знищила російський танк і 15 окупантів за допомогою дрона

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