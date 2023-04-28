Журналіст з ОАЕ поділився інсайдом, щодо майбутнього Реброва

Про це повідомляє журналіст Мохаммед Хамад повідомив у твіттері.

За інформацією джерела, Сергій Ребров підпише новий контракт з "Аль-Айном" і проведе в чемпіонаті ОАЕ ще кілька сезонів.

Чинна угода Реброва з арабським клубом діє до червня.