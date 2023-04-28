Журналіст з ОАЕ поділився інсайдом, щодо майбутнього Реброва
Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров продовжить контракт з арабським клубом
Про це повідомляє журналіст Мохаммед Хамад повідомив у твіттері.
За інформацією джерела, Сергій Ребров підпише новий контракт з "Аль-Айном" і проведе в чемпіонаті ОАЕ ще кілька сезонів.
Чинна угода Реброва з арабським клубом діє до червня.
- 17 квітня повідомлялося, що Сергій Ребров досяг домовленості з УАФ про призначення головним тренером збірної України.
- 24 квітня Міністерство молоді та спорту дозволило збірній України продовжити виступи у кваліфікації Євро-2024, попри виступ у відборі Білорусі.
- 24 квітня стало відомо, що збірна Німеччини проведе 1000-у гру в своїй історії 12 червня у Бремені проти України.
- Президент УАФ Андрій Павелко анонсував, що до наступних матчів кваліфікації Євро-2024 збірну готуватиме новий головний тренер.
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