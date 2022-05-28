Фотографіями обстріляного авто кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір поділився у фейсбуці.

Відомо, що поблизу Бахмута, що на Донеччині тривають важкі бої. Під час робочої поїздки журналісти потрапили під обстріл. Автомобіль зазнав легких пошкоджень.

"Отак буває. "Леська" отримала легкі поранення. Подряпини. Цей нерівний бій із 152-им снарядом машина виграла. З поранень – вибуховою хвилею пошкоджено – тріснуло лобове скло (пустило гарну павутинку). По кузову пройшлися осколки, але так легко, що майже не помітно.

Коли шльопнула ракета, я подумав що все, гайки машині. Ні. Вижила. Винесла нас звідти на швидкості", – написав Мар'ян Кушнір.

З 24 лютого до 24 березня російські окупанти скоїли 148 злочинів проти українських журналістів і медіа.

4 квітня знімальна група американського телеканалу CNN потрапила під артилерійський обстріл поблизу Олександрівки біля Миколаєва. Кореспондент Fox News Бенджамін Холл, який у березні отримав серйозні поранення під Києвом, розповів про своє самопочуття.

5 травня від окупаційних обстрілів загинув у боях під Ізюмом військовий і журналіст на каналах "Україна" та "Україна 24" Махов.

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