Журналісти телеканалу France 24 назвали "ворожим" контрнаступ України
Кореспонденти телеканалу France 24, який фінансується Францією, відвідали навчальний табір, де проходить підготовку армія РФ, яка воює проти України
Відповідний сюжет розміщено на France 24.
Сюжет розміщено на сайті 13 квітня - він вийшов під назвою "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом".
"Приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту, в секретному місці, російські війська готуються до бою. Більшість солдатів тут не професіонали, вони призвані із Сибіру. Вони вже відвідали фронт, і тепер готуються туди повернутися", - починається сюжет французьких журналістів.
У матеріалі відсутні будь-які згадки про те, що російські військові вчиняють незаконну агресію проти України. Натомість у сюжеті вистачає коментарів окупантів, які хваляться, що їхня зброя краща за західну, зокрема – за танки Leopard. Один із героїв сюжету також каже, що "з гідністю захищає історію" своєї країни.
На мобілізованих можна побачити кепку із символом агресії Z і символами Радянського Союзу. Один із них сказав, що "не боїться смерті", але боїться, що його "діти залишаться без батька, а дружина без чоловіка".
Один із російських солдатів зазначив, що не боїться контрнаступу українських військ, який журналіст, цитуючи свого героя, назвав "ворожим".
- Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна має достатньо ресурсів, аби досягти успіху в контрнаступі.
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