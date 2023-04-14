Відповідний сюжет розміщено на France 24.

Сюжет розміщено на сайті 13 квітня - він вийшов під назвою "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом".

"Приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту, в секретному місці, російські війська готуються до бою. Більшість солдатів тут не професіонали, вони призвані із Сибіру. Вони вже відвідали фронт, і тепер готуються туди повернутися", - починається сюжет французьких журналістів.

У матеріалі відсутні будь-які згадки про те, що російські військові вчиняють незаконну агресію проти України. Натомість у сюжеті вистачає коментарів окупантів, які хваляться, що їхня зброя краща за західну, зокрема – за танки Leopard. Один із героїв сюжету також каже, що "з гідністю захищає історію" своєї країни.

На мобілізованих можна побачити кепку із символом агресії Z і символами Радянського Союзу. Один із них сказав, що "не боїться смерті", але боїться, що його "діти залишаться без батька, а дружина без чоловіка".

Один із російських солдатів зазначив, що не боїться контрнаступу українських військ, який журналіст, цитуючи свого героя, назвав "ворожим".