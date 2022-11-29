Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Майно, знайдене у Франції, зареєстроване на низку французьких компаній, бенефіціаром яких є Олександр Богуслаєв – син Богуслаєва-старшого, який також був заступником голови наглядової ради "Мотор Січі".

Йдеться про компанію SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на яку записана квартира і підвальне приміщення у Ніцці на Англійській набережній вартістю 850 тисяч євро.

На іншу компанію, SCI BELLE EPOQUE, також підконтрольну Олександру Богуслаєву, записані апартаменти на 588 та 622 квадратні метри на бульварі Гюго у Ніцці. Вартість нерухомості на момент купівлі – 1,32 млн євро.

Ще одна підконтрольна Богуслаєву-молодшому компанія, SCI DES ANGES, володіє двома квартирами в елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільнев-Лубе на захід від Ніцци сумарною вартістю 800 тис. євро.

Четверта французька компанія має назву SCI SLAVA, і нею Олександр Богуслаєв володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком. На неї зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці вартістю 1,62 млн євро.

Таким чином, загальна вартість знайденої нерухомості на момент купівлі у 2010-11 роках становила 4,6 млн євро. З урахуванням того, що за 10 років нерухомість у Франції офіційно подорожчала на близько 30%, нинішня її вартість сягає 5,9 млн євро.

Журналісти звернулися до Олександра і В’ячеслава Богуслаєвих із запитами про коментарі, а також очікують на відповіді від прокуратури та СБУ щодо того, чи правоохоронці планують звертатися до країн-партнерів щодо арешту закордонних активів родини Богуслаєва та чи планують домагатися їхньої конфіскації на користь України.

Нагадаємо, 23 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що у Запоріжжі затримали ексдиректора "Мотор Січ" Богуслаєва.

СБУ поширила докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з Росією – аудіо записи телефонних розмов, які підтверджують його співробітництво з ворогом.

"Схеми" виявили, що Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.

24 жовтня суд заарештував президента "Мотор Січі" Богуслаєва, за підозрою в держзраді та колабораціонізмі. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

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