Журналісти збирають кошти на книгу спогадів австрійця Вінербергера про Голодомор

Про це повідомив у facebook засновник сайту Вахтанг Кіпіані.

Австрійський інженер Александр ​​Вінербергер, який пропрацював на хімічних підприємствах СРСР, у 1933 році перебував у Харкові та зміг на фотокамеру Leica II зафіксувати трагедію Голодомору. Окрім цього, Вінербергер також написав спогади про побачене в Україні. До 27 листопада його унікальні знімки можна побачити на виставці "Leica, що бачила Голодомор" у Національному музеї Голодомору-геноциду.

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Наголошуючи на великій історичній цінності знімків і книжки австрійського інженера, редактор "Історичної правди" Олександр Зінченко закликає всіх охочих долучитись до збору коштів на переклад українською, редактуру та друк видання.

За словами Зінченка, вже є попередня домовленість з правовласницею матеріалів Александра ​​Вінербергера, його онукою.

"Ніякі спроби Голодмору, жодні блекаути, влаштовані нам Москвою, не вб’ють правди про Голодомор! Завтра ми відзначатимемо 89 роковини найжахливішої трагедії в українській історії. Я б хотів, щоб весь цей текст з’явився в нашій пам’яті таким, який він є", – написав Олександр Зіненко.

24 листопада було оприлюднено короткі списки літературної премії "Книга року ВВС – 2022", "Книга року ВВС – Есеїстика-2022" та "Дитяча Книга року ВВС – 2022".

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