Журналісти збирають кошти на книгу спогадів австрійця Вінербергера про Голодомор
Редакторська група українського суспільно-історичного онлайнового ресурсу "Історична правда" оголосила про збір коштів для перекладу та видання книжки Александра Вінербергера про Голодомор
Про це повідомив у facebook засновник сайту Вахтанг Кіпіані.
Австрійський інженер Александр Вінербергер, який пропрацював на хімічних підприємствах СРСР, у 1933 році перебував у Харкові та зміг на фотокамеру Leica II зафіксувати трагедію Голодомору. Окрім цього, Вінербергер також написав спогади про побачене в Україні. До 27 листопада його унікальні знімки можна побачити на виставці "Leica, що бачила Голодомор" у Національному музеї Голодомору-геноциду.
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Наголошуючи на великій історичній цінності знімків і книжки австрійського інженера, редактор "Історичної правди" Олександр Зінченко закликає всіх охочих долучитись до збору коштів на переклад українською, редактуру та друк видання.
За словами Зінченка, вже є попередня домовленість з правовласницею матеріалів Александра Вінербергера, його онукою.
"Ніякі спроби Голодмору, жодні блекаути, влаштовані нам Москвою, не вб’ють правди про Голодомор! Завтра ми відзначатимемо 89 роковини найжахливішої трагедії в українській історії. Я б хотів, щоб весь цей текст з’явився в нашій пам’яті таким, який він є", – написав Олександр Зіненко.
- 24 листопада було оприлюднено короткі списки літературної премії "Книга року ВВС – 2022", "Книга року ВВС – Есеїстика-2022" та "Дитяча Книга року ВВС – 2022".
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