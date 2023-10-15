Зі 100 окупантів живими повертаються 10-20: Шевцов про "м’ясні штурми" на Куп'янському напрямку

Про це розповів начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов в етері телеканалу "Еспресо".

"На Куп'янському та Лиманському напрямках російські військові застосовують так звані "м'ясні штурми". Це направлення групи від 50 до 100 військовослужбовців просто на м'ясо. Тобто зі 100 окупантів живими повертаються 10-20", - зазначив Шевцов.

За його словами, на Куп'янсько-Лиманському напрямку у ворога немає жодних успіхів.

"Там збільшилась кількість авіаобстрілів, але успіхів окупанти не мають. У нас був час добре підготуватися, створити хороші мінні загородження, протитанкові рови. Зараз на цьому напрямку війська Сил оборони, в тому числі і підрозділи Державної прикордонної служби міцно тримають оборону", - повідомив керівник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон".

Контингент, який воює на цьому напрямку досить різний, каже Шевцов.

"Ворог згуртував достатньо великий і різноманітний контингент. Проти нас воює перша танкова армія, 25 армія РФ. Також присутні підрозділи “Шторм z". Також присутні мобілізовані військовослужбовці з ЛНР та ДНР. Тобто є заряджені військовослужбовці, а є звичайні мобілізовані, в яких зброя радянського зразка. Буквально вчора підрозділ «Сталевий кордон» знищив радянську автоматичну гармату 40х рр. Тобто вони вже використовують навіть якісь музейні експонати на нашій ділянці", - додав Іван Шевцов.