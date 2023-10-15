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Зі 100 окупантів живими повертаються 10-20: Шевцов про "м’ясні штурми" на Куп'янському напрямку

15 жовтня, 2023 неділя
09:23
Війна з Росією окупанти орки танк рф

На Лимано-Куп’янському напрямку тривають бойові дії. Російські окупаційні війська активно застосовують авіацію та продовжують “м’ясні штурми”

Про це розповів начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов в етері телеканалу "Еспресо".

"На Куп'янському та Лиманському напрямках російські військові застосовують так звані "м'ясні штурми". Це направлення групи від 50 до 100 військовослужбовців просто на м'ясо. Тобто зі 100 окупантів живими повертаються 10-20", - зазначив Шевцов.

За його словами, на Куп'янсько-Лиманському напрямку у ворога немає жодних успіхів.

"Там збільшилась кількість авіаобстрілів, але успіхів окупанти не мають. У нас був час добре підготуватися, створити хороші мінні загородження, протитанкові рови. Зараз на цьому напрямку війська Сил оборони, в тому числі і підрозділи Державної прикордонної служби міцно тримають оборону", - повідомив керівник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон".

Контингент, який воює на цьому напрямку досить різний, каже Шевцов.

"Ворог згуртував достатньо великий і різноманітний контингент. Проти нас воює перша танкова армія, 25 армія РФ. Також присутні підрозділи “Шторм z". Також присутні мобілізовані військовослужбовці з ЛНР та ДНР. Тобто є заряджені військовослужбовці, а є звичайні мобілізовані, в яких зброя радянського зразка. Буквально вчора підрозділ «Сталевий кордон» знищив радянську автоматичну гармату 40х рр. Тобто вони вже використовують навіть якісь музейні експонати на нашій ділянці", - додав Іван Шевцов.

  • Співзасновник DeepState Роман Погорілий сказав, що на Лимано-Куп'янському напрямку посилилися обстріли. Наразі росіяни набирають новий ударний кулак, обираючи точку наступу.
  • Як повідомлялося, 5 жовтня російська армія вдарила у кафе у селі Гроза Куп'янського району, внаслідок чого загинули 52 людини. Служба безпеки України шукає навідника.
  • Пізніше, 9 жовтня, стало відомо, що російські військові на Лимано-Куп'янському напрямку намагаються компенсувати брак артилерії та наростити свої сили.
  • 12 жовтня повідомлялося, що за даними начальника пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковника Івана Шевцова, російські військові активізували наступ на Куп’янському напрямку та використовують тактику "м’ясних штурмів".
  • 13 жовтня виконувач обов'язків начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич заявив, що у Куп'янському районі російські окупанти активно штурмують українські позиції, але ЗСУ контролюють ситуацію.
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окупанти
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Військові новини
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Куп'янськ
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