Зібрали 1 млн грн: гурт ONUKA став хедлайнером вечора Ukrainian Night у Лісабоні
Гурт ONUKA став хедлайнером вечора Ukrainian Night у Лісабоні, українські музиканти де зібрали один мільйон гривень
Про це інформує глобальна ініціатива з підтримки України United24.
У Лісабоні в межах Ukrainian Night хедлайнером, якого став гурт ONUKA зібрали один мільйон гривень.
На Code of freedom вхід був платним, учасники отримали подарунки від партнерів і українські сувеніри, також були їжа та напої.
На заході був Dj Miura. Хедлайнер вечора був український електрофолк гурт ONUKA.
Зібрані кошти розподілять на два фонди: UNITED24 - на модульні зовнішні фіксатори для пацієнтів з переломами та Help Kharkiv - на закупівлю обігрівачів, продуктів, засобів гігієни, аби допомогти відрізаним війною від цивілізації населеним пунктам підготуватися до зими.
- Музиканти The Hardkiss, Ivan Dorn, ONUKA, Artem Pivovarov влітку провели декілька концертів на підтримку України у США.
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