Про це інформує глобальна ініціатива з підтримки України United24.

У Лісабоні в межах Ukrainian Night хедлайнером, якого став гурт ONUKA зібрали один мільйон гривень.

На Code of freedom вхід був платним, учасники отримали подарунки від партнерів і українські сувеніри, також були їжа та напої.

На заході був Dj Miura. Хедлайнер вечора був український електрофолк гурт ONUKA.

Зібрані кошти розподілять на два фонди: UNITED24 - на модульні зовнішні фіксатори для пацієнтів з переломами та Help Kharkiv - на закупівлю обігрівачів, продуктів, засобів гігієни, аби допомогти відрізаним війною від цивілізації населеним пунктам підготуватися до зими.

Музиканти The Hardkiss, Ivan Dorn, ONUKA, Artem Pivovarov влітку провели декілька концертів на підтримку України у США.

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