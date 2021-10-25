Зідан різко відмовився від роботи в "Манчестер Юнайтед"
Екстренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан не планує працювати в англійському "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Зідан не планує працевлаштовуватись в "Манчестер Юнайтед", якщо з клубу піде Уле-Гуннар Сульшер. Французький тренер не має наміру очолювати жодний клуб найближчим часом, він хоче відпочити від роботи.
За інформацією джерела, лише дві пропозиції можуть змусити Зідана взятись за роботу - ПСЖ і збірна Франції.
49-річний Зінедін Зідан повернувся до "Реалу" в березні 2019 року та привів команду до чемпіонського титулу в сезоні 2019/2020. До цього він тренував "Реал" з 2016 до 2018 року. За цей час француз здобув з клубом 9 трофеїв. Під керівництвом Зідана "Реал" тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів.
Наприкінці минулого сезону Зідан подав у відставку та досі залишається безробітнім.
- 27 травня француз Зінедін Зідан вирішив подати у відставку з посади головного тренера мадридського "Реалу".
- 24 жовтня у 9-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" поступився на своєму полі "Ліверпулю" з рахунком 0:5.
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