Зідан відповів на пропозицію тренувати "Манчестер Юнайтед"
Французький тренер Зінедін Зідан відмовився очолити англійський "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє AS.
За інформацією видання, "Манчестер Юнайтед" не вдається домовитися із Зіданом про призначення на посаду головного тренера. 49-річний француз не зацікавлений у цій роботі, оскільки має намір стати головним тренером збірної Франції. На цій посаді він розраховує замінити Дідьє Дешама, який може залишити команду після чемпіонату світу-2022 у Катарі.
Останнім місцем роботи Зідана був мадридський "Реал", з якого він звільнився у травні 2021 року.
"Манчестер Юнайтед" тренує норвежець Уле-Гуннар Сульшер, під керівництвом якого
клуб йде на шостому місці в чемпіонаті Англії.
- 10 листопада повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати німець Ральф Рангнік, який є керівником зі спорту та розвитку московського "Локомотива"
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