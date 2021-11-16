Зідан відповів на пропозицію тренувати "Манчестер Юнайтед"

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, "Манчестер Юнайтед" не вдається домовитися із Зіданом про призначення на посаду головного тренера. 49-річний француз не зацікавлений у цій роботі, оскільки має намір стати головним тренером збірної Франції. На цій посаді він розраховує замінити Дідьє Дешама, який може залишити команду після чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Останнім місцем роботи Зідана був мадридський "Реал", з якого він звільнився у травні 2021 року.

"Манчестер Юнайтед" тренує норвежець Уле-Гуннар Сульшер, під керівництвом якого

клуб йде на шостому місці в чемпіонаті Англії.