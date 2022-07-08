Зима буде важкою: найімовірніше, нам доведеться імпортувати електроенергію, - інвестиційний банкір Фурса
Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що найімовірніше, що Україна буде імпортувати електроенергію, адже зима буде дуже важкою
Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"На нас чекає дуже важка зима й найімовірніше, нам доведеться імпортувати електроенергію з Європи. Адже в нас буде дефіцит газу. Зараз важко прогнозувати, якою буде ціна на електроенергію, але для бізнесу вона точно буде високою", - зазначив Фурса.
Інвестиційний банкір додав, що збільшення тарифів на електроенергію для бізнесу є виправданим кроком під час війни.
"Підвищення тарифу на електроенергію для бізнесу під час війни цілком виправданий крок з боку уряду. Якби не було війни, я згодний із тим, що тарифи для бізнесу та населення повинні бути однаковими", - зауважив Сергій Фурса.
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