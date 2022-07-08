Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"На нас чекає дуже важка зима й найімовірніше, нам доведеться імпортувати електроенергію з Європи. Адже в нас буде дефіцит газу. Зараз важко прогнозувати, якою буде ціна на електроенергію, але для бізнесу вона точно буде високою", - зазначив Фурса.

Інвестиційний банкір додав, що збільшення тарифів на електроенергію для бізнесу є виправданим кроком під час війни.

"Підвищення тарифу на електроенергію для бізнесу під час війни цілком виправданий крок з боку уряду. Якби не було війни, я згодний із тим, що тарифи для бізнесу та населення повинні бути однаковими", - зауважив Сергій Фурса.

7 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що ціни на електроенергію для побутових споживачів будуть стабільними.

8 липня директор групи компаній Prime Дмитро Льоушкін висловив думку, що справжнього 92-го бензину на АЗС не буде.

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