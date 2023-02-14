Зірка "Надприродного" Дженсен Еклз зіграв головну роль у трейлері до російської відеогри про СРСР
Американський актор Дженсен Еклз, відомий за роллю Діна Вінчестера з "Надприродного", зіграв головну роль у трейлері до російської гри Atomic Heart, події якої відбуваються в СРСР
Трейлер до гри було опубліковано на YouTube.
Події у грі відбуваються у 1955 році, в "божевільній утопії вигаданого СРСР". Еклз зіграв роль головного героя гри - майора Нечаєва.
"Вихід Atomic Heart, дія якої відбувається в божевільній утопії вигаданого СРСР 1955 року, нарешті не за горами! Ми хочемо відсвяткувати останній етап зворотного відліку новим відео з зіркою "Надприродного" та "Хлопаків" Дженсеном Еклзом", - йдеться в описі до відео.
Раніше видання AIN повідомило, що Atomic Heart збирає особисті дані користувачів, які за запитом може надавати російській ФСБ та податковій. У політиці конфіденційності студія пояснила це виданим у РФ указом про мобілізацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.44
Купівля 39.44Продаж 40.15
-
EUR
Купівля 41.79Продаж 42.7
- Актуальне
- Важливе