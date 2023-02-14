Трейлер до гри було опубліковано на YouTube.

Події у грі відбуваються у 1955 році, в "божевільній утопії вигаданого СРСР". Еклз зіграв роль головного героя гри - майора Нечаєва.

"Вихід Atomic Heart, дія якої відбувається в божевільній утопії вигаданого СРСР 1955 року, нарешті не за горами! Ми хочемо відсвяткувати останній етап зворотного відліку новим відео з зіркою "Надприродного" та "Хлопаків" Дженсеном Еклзом", - йдеться в описі до відео.

Раніше видання AIN повідомило, що Atomic Heart збирає особисті дані користувачів, які за запитом може надавати російській ФСБ та податковій. У політиці конфіденційності студія пояснила це виданим у РФ указом про мобілізацію.