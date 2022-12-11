Злада Дзюнька посіла 9 місце на Дитячому Євробаченні

Про це повідомляє Євробачення Україна.

Зазначається, що професійне журі усіх країн-учасниць віддало нашій представниці 47 балів, а глядачі оцінили виступ співачки в 64 бали.

Переміг на конкурсі представник Франції, Ліссандро, з піснею "Oh Maman!". Ліссандро набрав 203 бали, друге місце отримала Вірменія з результатом у 180 балів.

18 вересня відбувся фінал нацвідбору конкурсу дитячого Євробачення-2022. Переможницею стала 13-річна співачка з Рави-Руської у Львівській області Злата Дзюнька.

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