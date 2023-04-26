Про це пише Yle.

Автори норвезького NRK, шведського SVT, данського DR у співпраці з "Досьє" ідентифікували десятки дипломатів РФ, які можуть працювати на Службу зовнішньої розвідки, ГРУ або ФСБ.

Журналісти Yle встановили імена трьох таких росіян. Дмитро Оторочкін, зокрема, може бути співробітником Служби зовнішньої розвідки (СЗВ). Спочатку він працював у російському посольстві у Гельсінкі, потім - у Копенгагені. Чоловіка вислали назад на батьківщину навесні 2022 року, він мав три різні сторінки у "ВКонтакте", де вказав різні дані, але його впізнали за фото.

"За словами опитаних експертів, розвідники часто працюють у таких завданнях. Вони не пов'язані з чітко визначеною дипломатичною місією, що дає свободу розвідувальній діяльності. Найголовніші дипломати посольства рідко є співробітниками розвідки", - ствердили автори.

Також журналісти ідентифікували 60-річного Володимира Комарова та 37-річного Дмитра Двінянінова, обидва - імовірні співробітники ГРУ, їх вислали навесні 2022.

Водночас шведська SVT встановила особи 21 російського шпигуна, не менше 13 з них працювали в посольстві Росії в Стокгольмі щонайменше до квітня 2022 року. А в NRK заявили про ідентифікацію 38 агентів російської розвідки, які діють у країнах Північної Європи.