Зміна риторики лідерів ЄС після візиту до України свідчить, що Зеленський не пішов на жодні компроміси, - Фейгін
Російський опозиціонер Марк Фейгін переконаний, візит до України трьох лідерів ЄС Маріо Драгі, Емманюеля Макрона та Олафа Шольца змінив їхню позицію щодо України. На думку Фейгіна це сталось і зокрема через непоступливість Зеленського в плані компромісів з РФ
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Справді – вони недаремно приїхали разом. Адже якби за всі муки, які пережила Україна, мова йшла лише про нагороду у вигляді кандидатства в члени ЄС, то не було б жодної потреби приїжджати аж учотирьох. Звісно, мова йшла про мирний план, запропонований Маріо Драгі. Це могла бути спроба вмовити Зеленського піти на якісь поступки. Тим паче, що напередодні в Румунії сам Макрон казав, що Зеленському доведеться піти на перемовини. Тобто він озвучував речі, що піддавались критиці, викликали дискусію", - сказав він.
Фейгін додав, що все ж після візиту лідери трьох країн ЄС змінили позицію, що свідчить про те, що Зеленський не пішов на жодні компроміси.
"А вже тут, після перемовин у Києві – однозначні заяви про територіальну цілісність України, про підтримку українського народу, про постачання зброї (в тому числі французи заявили про додаткові гаубичні установки) і так далі. Це, на мою думку, вказує на те, що безперечно президент Зеленський на жодні компроміси не пішов", - сказав Фейгін.
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16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом.
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Емманюель Макрон сказав під час візиту, що вони прибули, аби показати своє захоплення мужністю українського народу.
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Лідери чотирьох країн ЄС заявили про свій намір підтримати надання Україні кандидатства в ЄС.
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