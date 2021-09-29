Змітає всіх зі шляху: Маркевич порадив "Динамо", як врятуватися від "Баварії у ЛЧ

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

За словами Маркевича, динамівцям варто зробити ставку на контратаки та в жодному разі не вплутуватися з мюнхенцями у відритий футбол.

"Баварія" зараз перебуває у фантастичній формі, змітаючи зі свого шляху всіх не лише в Бундеслізі, а й у Лізі чемпіонів. Тому вплутуватися з мюнхенцями у відкритий футбол, це відразу підписати собі вирок. Потрібно бути реалістами: лише чітка гра в обороні, кураж воротаря і блискавичні контрвипади дозволять киянам сподіватися на порятунок", - сказав Маркевич.

Матч "Баварія" - "Динамо" відбудеться сьогодні у Мюнхені та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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