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Змітає всіх зі шляху: Маркевич порадив "Динамо", як врятуватися від "Баварії у ЛЧ

29 вересня, 2021 середа
13:33
Спорт "Динамо" - "Бенфіка"

Український тренер Мирон Маркевич заявив, що "Динамо" у матчі Ліги чемпіонів проти німецької "Баварії" може врятувати лише надійна гра в обороні

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua

За словами Маркевича, динамівцям варто зробити ставку на контратаки та в жодному разі не вплутуватися з мюнхенцями у відритий футбол. 

"Баварія" зараз перебуває у фантастичній формі, змітаючи зі свого шляху всіх не лише в Бундеслізі, а й у Лізі чемпіонів. Тому вплутуватися з мюнхенцями у відкритий футбол, це відразу підписати собі вирок. Потрібно бути реалістами: лише чітка гра в обороні, кураж воротаря і блискавичні контрвипади дозволять киянам сподіватися на порятунок", - сказав Маркевич. 

Матч "Баварія" - "Динамо" відбудеться сьогодні у Мюнхені та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри

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футбол
Динамо
Ліга чемпіонів
Баварія
Мирон Маркевич
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