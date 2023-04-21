"Знаємо про всі плани ворога": Зеленський на засіданні Ставки
У п'ятницю, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача, військові обговорювали плани армії РФ і розподіл зброї
Про це інформує Володимир Зеленський.
"На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період", – наголосив український президент.
Зеленський розповів, що нині військові розробляють якіснішу схему для розподілу озброєння та боєприпасів підрозділам, зокрема й новоствореним бригадам.
"Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами", – додав Зеленський.
Під час засідання проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту.
Окрему увагу приділили найскладнішим напрямкам – районам Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки на Донеччині, йдеться на сайті Офісу президента.
- Питання забезпечення новостворених бригад Сил оборони боєприпасами й технікою обговорили на засідання Ставки 11 квітня.
- 17 квітня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
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