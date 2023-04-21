"Знаємо про всі плани ворога": Зеленський на засіданні Ставки

Про це інформує Володимир Зеленський.

"На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період", – наголосив український президент.

Зеленський розповів, що нині військові розробляють якіснішу схему для розподілу озброєння та боєприпасів підрозділам, зокрема й новоствореним бригадам.

"Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами", – додав Зеленський.

Під час засідання проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту.

Окрему увагу приділили найскладнішим напрямкам – районам Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки на Донеччині, йдеться на сайті Офісу президента.