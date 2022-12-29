"Знай свою Україну": музей Івана Гончара розробив онлайн-курс про різдвяні традиції

Про це повідомляє Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти у facebook.

Як зазначається, слухачі курсу дізнаються більше про різдвяні обряди й символи, страви, одяг, народне мистецтво, а також про причини та значення традицій у повсякденному житті українців. Учасники навчаться робити дідуха, варити кутю та вивчатимуть колядки й щедрівки.

Курс доступний за посиланням.

Раніше повідомлялося, що фотографія Дмитра Козацького з позивним "Орест" стала однією з найкращих у 2022 році за даними британського видання The Guardian.

28 грудня стало відомо, що в Україні створили мультсеріал "Пес Патрон" - перша серія вийде вже 7 січня. Музику до нього написав музикант Pianoboy, а ролі озвучили українські зірки, серед яких Даша Астафьєва, Тарас Стадницький та Надія Дорофєєва.

Станом на 28 грудня було відомо, що на січень та лютий АТ "Укрпошта" готує три випуски нових марок.

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