"Знай свою Україну": музей Івана Гончара розробив онлайн-курс про різдвяні традиції
Музей Івана Гончара за підтримки Українського культурного фонду та EdEra розробили онлайн-курс про різдвяні традиції в межах освітнього проєкту "Знай свою Україну"
Про це повідомляє Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти у facebook.
Як зазначається, слухачі курсу дізнаються більше про різдвяні обряди й символи, страви, одяг, народне мистецтво, а також про причини та значення традицій у повсякденному житті українців. Учасники навчаться робити дідуха, варити кутю та вивчатимуть колядки й щедрівки.
Курс доступний за посиланням.
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