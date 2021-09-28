Знайомий продав машину і поставив на мою перемогу над Джошуа, - Усик розповів фантастичну історію
Чемпіон світу WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що відчував віру у свою перемогу і підтримку від українців перед боєм з Ентоні Джошуа
Про це він заявив під час пресконференції у Києві, повідомляє Еспресо.TV.
Усик розповів фантастичну історію, як його знайомий продав машину та зробив ставку на перемогу українця в бою проти Джошуа.
"Я після поєдинку, після допінг-тесту вже був в готелі. Ліг і думав, що посплю класно. Але я помилявся. Я вирішив почитати, що пишуть люди про мене. Я вдячний кожному українцеві, хто мене підтримував. Звичайно, багато кого я засмутив перемогою. Ні, мало кого. У мене багато хто вірив. Один знайомий продав машину і поставив на мене. Я кажу, братан, у тебе ж це єдине, що було, ти ж живеш з цього. Він каже, що хоче нову машину. Я йому сказав, мовляв, не треба продавати", - розповів Усик.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- 28 вересня Олександр Усик піднявся на другу позицію в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.
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