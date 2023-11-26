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Знеструмлено 400 населених пунктів у 10 областях, - Зеленський

26 листопада, 2023 неділя
20:56
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 26 листопада заявив, що через негоду без світла залишаються 400 населених пунктів у 10 областях. Він також закликав громадян залишатись у безпечних місцях під час несприятливих погодних умов

Про це президент заявив під час вечірнього звернення.

"Сьогодні на значній території нашої держави надзвичайно складні погодні умови. Особливо складно в південних регіонах України. Працюють і працюватимуть цілодобово наші підрозділи ДСНС України, Національна поліція, комунальні служби та місцева влада", - сказав Зеленський.

Також він закликав усіх громадян України в районах, де панує негода, бути обережними та за потреби звертатися до ДСНС та інших державних органів. 

"Станом на цей час це близько 400 населених пунктів у десяти областях. Зокрема, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській областях уже розгорнуті та працюють оперативні штаби. На дороги, де це потрібно, виведено спецтехніку", - сказав президент. 

За його словами, щойно буде можливо, енергетики відновлять подання електрики всім населеним пунктам.

Президент також подякував українським захисникам, які за таких умов тримають оборону України: "Зараз, коли так складно, коли такі умови, всі ми маємо бути особливо вдячними тим, хто тримає оборону нашої держави, хто здійснює українські наступальні операції, хто на бойових позиціях, на бойових постах, чергує в мобільних вогневих групах та в усіх інших наших підрозділах, які бережуть Україну, життя нашої держави й нашу незалежність".

  • Нагадаємо, у неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання.
  • Також через негоду Молдова призупинила пропуск транспортних засобів на свою територію у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.
негода
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Економіка
погода в Україні
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