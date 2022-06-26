"Знімаємо піджаки чи роздягаємося зовсім?": лідери G7 висміяли Путіна
Лідери країн "Великої сімки" потролили президента РФ Володимира Путіна, згадавши його фотосесію на коні з голим торсом
Про це пише Reuters. Відео опублікувало агентство AFP.
Коли лідери сідали за стіл під час першої зустрічі триденного саміту G7 у Німеччині, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запитав, чи варто зняти піджаки – чи їм навіть слід роздягнутися далі.
"Ми всі повинні показати, що ми жорсткіші за Путіна", - сказав Джонсон, викликаючи сміх деяких із його колег.
"Верхова їзда з оголеними грудьми", - додав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
"О так", - сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Краща їзда на конях".
Reuters повідомляє, що Путін кілька разів був зображений без сорочки на фотографіях, опублікованих російськими державними ЗМІ, в тому числі на фотосесії, під час якої він їздив на коні в сонячних окулярах, золотому ланцюжку та армійських штанах.
Видання зазначає, що лідери G7 обговорили зусилля щодо подальшої ізоляції Росії через її вторгнення в Україну.
- 25 червня президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії.
- 26 червня прем'єр Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі на полях саміту "Великої сімки" погодилися, що у війні Росії проти України настав критичний момент.
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