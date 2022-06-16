Про це Олексій Данілов розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Секретар РНБО зауважив, що історія з намаганням Росії знищити Україну тягнеться дуже довгі роки.

"Активна фаза пішла у 2004 році після виборів, коли опонентом у Ющенка був Янукович. Тоді це й все почалося. Зараз це наслідки, скажімо так, того початку, що ми з вами спостерігаємо. На превеликий жаль, гинуть наші діти, наші військові, чоловіки, жінки, молоді люди...Але я впевнений, що перемога буде за нами, ми переможемо цю хворобу, яка сьогодні насувається на весь світ",- сказав Данілов.

З приводу українофобських заяв голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна та заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медвєдєва про Україну, то Данілов вважає їх відбитком "давніх мрій" російських імперіалістів.

"Це їх мрії — вони відомі. Я можу сказати, що намагатися знищувати нашу державу вони почали доволі давно. У них це, звичайно, не зовсім виходить, і тому вони вже переходять в крайню стадію. Вже скинуті всі маски, і немає чого приховувати. Навіть Путін каже, що вони забирають свої території, а своїми вони вважають всю територію нашої країни. Це вже не якась боротьба за Донецьку чи Луганську область, за якісь інші території. Вони вже прямо кажуть, що знищення нашої території, знищення нашої нації – це для них завдання номер один", - сказав Данілов.

12 травня Мєдвєдєв лякав світ ядерною війною: "Накачування України зброєю підвищує ймовірність прямого конфлікту НАТО з Росією", - заявив він.

Росія продовжує геноцид українців: 15 червня на Донеччині загинув 1 цивільний, 8 - поранені.

Того ж дня окупанти розбомбили вагон з гуманітарною допомогою для "ЯМаріуполь".