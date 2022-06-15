Окупанти розбомбили вагон з гуманітарною допомогою для "ЯМаріуполь"
Гумдопомогу у вигляді харчових продуктів мали доставити до центрів всебічної допомоги для переселенців з Маріуполя
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його даними, росіяни влучили ракетою у вагон з гумдопомогою для вимушено переміщених маріупольців у центрах гуманітарної допомоги "ЯМаріуполь". Харчові продукти були забезпечені неприбутковою неурядовою організацією World Central Kitchen.
"Продовжують паскудити життя Маріуполя та маріупольців. Навіть у тимчасовій евакуації", - коментує Андрющенко.
- Депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин розповів, що у місто неможливо завезти гуманітарну допомогу, голодні маріупольці у напівпритомному стані
- Андрющенко розповів, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники повідомляють, що гуманітарну допомогу з липня видаватимуть лише певним категоріям громадян, а саме тим, хто не може працювати через фізичні вади
- У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти не можуть набрати штат в комунальну службу. Тому тепер пропонують містянам прибирати завали на вулицях та хоронити тіла у братських могилах "за їжу"
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