Знищено 30% інфраструктури, збитки $100 млрд, - Кубраков прозповів про наслідки російських обстрілів України

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів Reuters.

Урядовець заявив, що в результаті широкомасштабного нападу Росії на Україну пошкоджено, або знищено до 30% української інфраструктури. Збитки перевищують 100 мільярдів доларів, а на відновлення знадобиться не менше двох років.

"Практично всі компоненти нашої транспортної інфраструктури в тій чи іншій формі постраждали", — заявив міністр інфраструктури. Він заявив, що вторгнення Росії торкнулося від 20% до 30% всієї інфраструктури з різним ступенем пошкодження і руйнування.

Кубраков також зазначив, що понад 300 мостів на національних дорогах були зруйновані або пошкоджені, більш як 8000 км доріг потребують ремонту, а десятки залізничних мостів були підірвані.

Міністр інфраструктури повідомив, що західні країни повинні підтримати відновлення України. Першим джерелом коштів можуть стати активи Російської Федерації, які зараз заморожені практично у всіх великих країнах.

Нагадаємо, ЮНІСЕФ підрахував, що через військові дії понад 6 мільйонів українців мають проблеми з питною водою.

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