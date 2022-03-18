Знищили 7 літаків, 1 вертоліт і 3 ракети росіян, - Командування Повітряних Сил ЗСУ про роботу ППО 17 березня

Про це Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомили у Facebook.



Українська ППО знищила 7 літаків, 1 вертоліт, 3 БпЛА та 3 крилаті ракети російських окупантів.



"Сьогодні Повітряні Сили вчергове завдають втрат рашистським нелюдам, як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога. По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил. Зенітні ракетні війська Повітряних Сил звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, типи встановлюються. Також протиповітряною обороною знищено три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт рашистів. Б’ємо ворога разом!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил.



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