Про це пише Handelsblatt.

"Ми зараз в історичному моменті, — заявила Анналена Бербок,- і для мене це означає, що ми не можемо йти за формулою, але ми повинні усвідомити, що це історичний момент".

Вона підтримала початок переговорного процесу про вступ до ЄС Північної Македонії та Албанії.

"А щодо України, — сказала очільниця німецького МЗС, — треба пояснити: "Недостатньо сказати "так", ти належиш до Європи, ти належиш до Європейського Союзу".

Швидкого процесу вступу України не буде. "Там не може бути знижки. Але в цей момент, ми разом як Європейський Союз, повинні визначити курс, щоб не зачинити двері перед ними", - сказала Бербок.

Вона повторила тезу про те, що "Європа завжди зростала у кризах. "Колись були невдачі, то наступний тур буде часом сили. Бо мужні політики й суспільства взяли на себе ініціативу".

2 червня президент України Зеленський представив платформу United24 на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC.

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