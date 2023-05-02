"Зосереджені на майбутньому": Ferrexpo планує інвестувати в українські активи понад $3,3 млрд
Швейцарська компанія Ferrexpo з активами в Полтавській області оголосила про намір інвестувати в українські активи понад 3,3 мільярда доларів США для впровадження екологічних ініціатив
Про це повідомляє аналітичний портал GMK Center.
Основна частина інвестицій стосуватиметься впровадження технологій “зеленого” водню та сонячної енергетики. Згідно з річним звітом Ferrexpo за 2022 рік, це число відображає загальні капітальні витрати на значну модернізацію гірничодобувних, переробних і логістичних операцій Групи для виробництва залізорудних окатишів з нульовими викидами. Ці капіталовкладення відбудуться протягом наступних 27 років (2023-2050) на українських активах групи.
Очікується, що шлях декарбонізації Групи забезпечить скорочення викидів приблизно на 35 мільйонів тонн до 2050 року. Загальні витрати Групи на скорочення викидів вуглецю оцінюються в 145 доларів США за тонну вуглекислого газу. Вартість скорочення викидів оцінюється на основі чистої теперішньої вартості. Відповідно до річного звіту, понад 80% оціночних капітальних витрат на декарбонізацію пов’язані з впровадженням технологій “зеленого” водню і будівництвом об’єктів відновлюваної енергетики. Тим часом компанія збирається покладатися на чисту електроенергію, що надходить безпосередньо з української мережі.
"Ми зосереджені на майбутньому, завдяки якому ми можемо постачати високоякісну залізну руду з низьким рівнем викидів для світової сталеливарної промисловості, таким чином ставлячи Україну в авангард переходу на зелену сталь", – сказав Джим Норт, головний виконавчий директор Ferrexpo.
- Як раніше повідомляв GMK Center, Ferrexpo розраховує досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року. Для досягнення цієї мети компанія планує поетапно впроваджувати новітні технології, включаючи акумуляторні електрокар’єрні самоскиди, електричні безпілотні самоскиди, будівництво власних сонячних електростанцій.
- У 2022 році компанія Ferrexpo сплатила понад 6,3 млрд гривень податків до бюджетів України різних рівнів. Попри війну Ferrexpo у 2022 році інвестувала понад 161 млн доларів США в українські активи. У 2021 році частка Ferrexpo в загальній сумі інвестицій промисловості країни склала 5,2%.
- Компанія також стала одним із найбільших експортерів України за 2022 рік.
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