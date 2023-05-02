Про це повідомляє аналітичний портал GMK Center.

Основна частина інвестицій стосуватиметься впровадження технологій “зеленого” водню та сонячної енергетики. Згідно з річним звітом Ferrexpo за 2022 рік, це число відображає загальні капітальні витрати на значну модернізацію гірничодобувних, переробних і логістичних операцій Групи для виробництва залізорудних окатишів з нульовими викидами. Ці капіталовкладення відбудуться протягом наступних 27 років (2023-2050) на українських активах групи.

Очікується, що шлях декарбонізації Групи забезпечить скорочення викидів приблизно на 35 мільйонів тонн до 2050 року. Загальні витрати Групи на скорочення викидів вуглецю оцінюються в 145 доларів США за тонну вуглекислого газу. Вартість скорочення викидів оцінюється на основі чистої теперішньої вартості. Відповідно до річного звіту, понад 80% оціночних капітальних витрат на декарбонізацію пов’язані з впровадженням технологій “зеленого” водню і будівництвом об’єктів відновлюваної енергетики. Тим часом компанія збирається покладатися на чисту електроенергію, що надходить безпосередньо з української мережі.